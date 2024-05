L’Atalanta Under 23 vola al secondo turno playoff | Trento sconfitto 3-1

(Di martedì 7 maggio 2024) Caravaggio.23 non sbaglia davanti al pubblico di casa e supera il primodeidi Serie C, battendo 3-1 in rimonta il. Gli ospiti erano infatti passati in vantaggio dopo appena 6? grazie al tap-in vincente di Obaretin, ma i nerazzurri erano stati in grado di ribaltare il parziale già nel corso della prima frazione di gioco. Al 14? è Cissé a firmare il gol dell’1-1 convertendo in rete il suggerimento di Jimenez. La rimonta viene poi completata ad una manciata di secondi dall’intervallo, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci ha pensato Bonfanti a griffare il sorpasso. Nella ripresa, invece, regna il grande equilibrio, quantomeno fino all’82’ quando Jimenez cala il tris e mette il sigillo finale. Nel prossimo, la squadra di Francesco ...

Mantova. Festa rinviata per il Mantova che, in caso di vittoria, avrebbe potuto festeggiare la matematica promozione in Serie B. Nulla di fatto, invece, perché la sfida contro L’Atalanta Under 23 è terminata con il risultato di 1-1. I nerazzurri ...

Padova . Sconfitta per L’Atalanta Under 23 che cade 2-0 sul campo del Padova , secondo della classe. Dopo un buon avvio di marca nerazzurra, con il palo colpito da Vlahovic, il Padova sblocca il match al 18? grazie alla grande conclusione da fuori ...

Tempo di lettura: 2 minutiTre under confermati e dagli otto ai nove undicesimi di turnover , nell’ottica della semifinale di ritorno di Europa League di giovedì prossimo col Marsiglia. L’Atalanta , per il posticipo di domani contro la già retrocessa ...

Play off serie C, avanti Atalanta U23 e Juventus Ng: risultati, marcatori e calendario - Nel girone A l' Atalanta Under 23 rifila un tris al Trento. Spalluto (6') illude i gialloblù in avvio poi Cissè (14'pt), Bonfanti (47' pt) e Jimenez Castillo (37'st) fanno pendere la bilancia dalla ...

Juventus, scelto il nuovo allenatore dell'Under 23: è un ex calciatore e arriva dalla Primavera - Chi sono Sono i nomi degli ex allenatori dell' Under 23 della ... Ex Atalanta e Novara, era alla sua prima esperienza con i grandi in ...la qualificazione ai playoff (nei quali la Juventus sfiderà l'...