Giro d’Italia - ad Andora vince Milan Pogacar sempre in rosa

PSG-Dortmund, le pagelle di CM: Hummels muro giallo. Donnarumma déjà vu, Luis Enrique preferisce un disastroso Beraldo a Skriniar - PSG-Dortmund, le pagelle di CM: Hummels muro giallo. Donnarumma déjà vu, Luis Enrique preferisce un disastroso Beraldo a Skriniar - Il Borussia Dortmund vince 1-0 anche il ritorno contro il Paris Saint-Germain e si qualifica per la finale di Champions League a Wembley sabato 1° giugno con.

FcIN - L'Inter ragiona sull'offerta per Buongiorno: le opzioni. Il centrale ha messo i nerazzurri in cima alla lista - FcIN - L'Inter ragiona sull'offerta per Buongiorno: le opzioni. Il centrale ha messo i nerazzurri in cima alla lista - Il nome cerchiato in rosso da tempo è quello di Alessandro Buongiorno, che ha tante delle caratteristiche ricercate dalla dirigenza nerazzurra e gradite a Simone Inzaghi: giovane, italiano e già nel ...

Filippo Ganna sminuisce il suo attacco - Filippo Ganna sminuisce il suo attacco - Filippo Ganna ha parlato ai microfoni di RaiSport HD di quanto successo nella quarta tappa del giro d’ Italia in cui è andato vicino alla vittoria venendo ripreso dal gruppo a un chilometro dal ...