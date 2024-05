Nessuna celebrazione senza liberazione New York - la protesta pro-Palestina guasta la festa del Met Gala

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La sera del 6 maggio, Newè stata scossa da un’altra ondata di proteste. Centinaia di maninti pro-hanno raggiunto il perimetro blindato del Met2024, considerato uno first appeared on il manifesto.

L’ assenza di Jannik Sinner d alla cerimonia celebrativa del trionfo in Coppa Davis sul Centrale del Foro Italico non poteva passare inosservata. Come annunciato d alla presentatrice, il numero 2 del mondo non era presente perché fermato d alla febbre . ...

Chiara Ferragni compie 37 anni (senza gli auguri di Fedez): «Inizio questo nuovo capitolo della mia vita mentre pochi cercano di ferirmi» - Chiara Ferragni compie 37 anni (senza gli auguri di Fedez): «Inizio questo nuovo capitolo della mia vita mentre pochi cercano di ferirmi» - La foto di una torta al cioccolato adornata da una singola candelina rosa e tre emoticon: due faccine sorridenti e una commossa. Così, in una storia su Instagram pubblicata in tarda ...

Celebrazione Coppa Davis, Sinner assente: ecco il motivo - celebrazione Coppa Davis, Sinner assente: ecco il motivo - celebrazione Coppa Davis, Sinner assente: ecco il motivo. L'azzurro non ha potuto prendere parte per un attacco influenzale.

25 Aprile: Mattarella, senza memoria non c'è futuro - 25 Aprile: Mattarella, senza memoria non c'è futuro - "Occorre - oggi e in futuro - far memoria di quelle stragi" nazifasciste "e di quelle vittime e sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. senza memoria, non c'è futuro". (AN ...