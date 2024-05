Emiliano si salva - respinta la mozione di sfiducia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il governatore pugliese Michelesidalladipresentata dalle destre dopo gli scandali che hanno investito il centrosinistra a Bari. I numeri di ieri sono netti: first appeared on il manifesto.

L’ex pm avvia il rinnovo della giunta: dopo le dimissioni di Palese (Sanità), svolte in Ambiente e Trasporti Intanto, a Trani spunta la replica del sistema Bari, con compravendita di voti in cambio di posti di lavoro. Continua a leggere

Altro che Schlein, a difendere Emiliano è Conte . La visita del capo politico dei pentastellati a Bari, insieme al candidato sindaco Michele Laforgia, diventa l'occasione per far sopravvivere quel governatore, ormai scaricato dal suo Partito ...

La Giunta Emiliano si salva. Mozione di sfiducia respinta - La Giunta emiliano si salva. Mozione di sfiducia respinta - Con 19 voti favorevoli, 31 contrari e due assenti, è stata respinta la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale presentata dai consiglieri regionali del centrodestra, ai ...

NO SFIDUCIA Respinta la sfiducia a Emiliano, centrosinistra compatto. Il governatore: “Ora Costruiamo un fronte largo” - NO SFIDUCIA Respinta la sfiducia a emiliano, centrosinistra compatto. Il governatore: “Ora Costruiamo un fronte largo” - La proposta di sfiducia presentata dal centrodestra nei confronti del governatore Michele emiliano è stata respinta con un voto di 18 favorevoli e 31 contrari, con due consiglieri assenti.Il risultato ...

POLITICA Mozione di sfiducia a Emiliano: oggi la discussione in aula - POLITICA Mozione di sfiducia a emiliano: oggi la discussione in aula - Sarà discussa oggi la mozione di sfiducia nei confronti del governatore pugliese, Michele emiliano, presentata dal centrodestra due settimane fa, dopo le inchieste e gli arresti per presunti episodi ...