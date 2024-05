Di Canio punge De Zerbi: 'Terzic va preso come esempio, non i visionari che sono dodicesimi' - Di canio punge De Zerbi: 'Terzic va preso come esempio, non i visionari che sono dodicesimi' - Paolo Di canio applaude Edin Terzic, l'allenatore del Borussia Dortmund arrivato in finale di Champions League. L'ex attaccante italiano ha commentato in diretta tv su Sky dopo la vittoria della ...

Di Canio: "Mercato Inter, Marotta ha detto una cosa interessante che condivido" - Di canio: "Mercato Inter, Marotta ha detto una cosa interessante che condivido" - Piero Ausilio dirigente dell’Inter ha parlato dei prossimi obiettivi nerazzurri e ha lanciato una frecciata alla Juve Piero Ausilio, ai microfoni di Mediaset, dirigente… Leggi ...

Inter, Marotta e Ausilio confermano: nessun grande ritocco al mercato - Inter, Marotta e Ausilio confermano: nessun grande ritocco al mercato - L'Inter, fresca vincitrice del suo secondo scudetto, ha già iniziato a pianificare la prossima stagione. Nonostante i festeggiamenti in corso, i pensieri della dirigenza sono già rivolti al futuro. Be ...