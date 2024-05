Psg-Borussia Dortmund 0-1 - tedeschi in finale Champions

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilvince 1-0 in casa del Paris Saint-Germain nel ritorno della semidiLeague e si qualifica per la, in programma il primo giugno a Wembley, a Londra. Il, vittorioso 1-0 in casa all’andata, si impone in trasferta con il gol di Hummels, a segno al 50? con un colpo di testa su azione da calcio d’angolo. Il Psg cerca di raddrizzare il match, produce occasioni in serie ma sbatte per 4 volte contro i legni della porta giallonera in una serata a dir poco sfortunata: palo di Zaire-Emery sullo 0-0, poi palo di Nuno Mendes, neltraverse colpite da Mbappé e Vitinha. Ilvince e va in, dove attende una tra Real Madrid e Bayern Monaco. Domani al Santiago ...

