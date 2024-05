Pd e M5s chiedono le dimissioni di Toti - dubbi del centrodestra sui tempi dell' inchiesta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - L'arresto di Giovanniper corruzione piomba sul dibattito politico a un mese dal voto per le Europee. E nell'alveoa maggioranza ci si affida ai principi del garantismo, mentre si leva più di una voce, a partire dal ministroa Giustizia, Carlo Nordio, a sollevaresullasticae misure. Posizione, quella del Guardasigilli, fortemente criticata, sul fronte opposto, da Pd, M5s e Alleanza verdi e sinistra, checon forza che il presidentea Regione Liguria si dimetta subito. Linea non condivisa, invece, tra le opposizioni, da Italia viva e Azione. Le "perplessità" di Nordio "Non conosco gli atti e da garantista penso sempre alla presunzione di innocenza. Mi è sembrato di capire che si tratta però di fatti che ...

Corruzione, il mondo del commercio sotto choc a Genova: “Rischiamo la paralisi”. Ma su Esselunga c’è chi chiede uno stop - Corruzione, il mondo del commercio sotto choc a Genova: “Rischiamo la paralisi”. Ma su Esselunga c’è chi chiede uno stop - Genova. Nel cantiere all’angolo tra via Hermada e via Albareto ieri gli operai hanno continuato a lavorare come se nulla fosse: i lavori preliminari per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga ...

Toti arrestato, le reazioni. Nordio: «Sono perplesso sui tempi della misura». Il Pd: «Ministro schierato» - toti arrestato, le reazioni. Nordio: «Sono perplesso sui tempi della misura». Il Pd: «Ministro schierato» - Sguardi attoniti, occhi fissi sugli smartphone, volti tirati. Per il centrodestra il caso toti è un terremoto emotivo, prima ancora che politico. Scuote anche le ...

Toti ai domiciliari, il gip: "Sotto osservazione i rapporti con altri imprenditori" | L'ordinanza - toti ai domiciliari, il gip: "Sotto osservazione i rapporti con altri imprenditori" | L'ordinanza - Genova - Nell'indagine della Procura di Genova che oggi ha portato agli arresti domiciliari il governatore Giovanni toti e, tra gli altri, Aldo Spinelli, fondatore del gruppo leader nella logistica po ...