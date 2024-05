Eurovision - pagelle prima semifinale | Croazia e Finlandi - festa sul palco Irlanda da brividi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ledelladell’Song Contest 2024. Cipro - Silia Kapsis 'Liar': voto Shakira Shakira. Sularriva con un mood a metà fra Celine Dion e Shakira, ma a un certo punto arriva l'inevitabile momento di follia in cui si sente solo Shakira tarantolata. La canzone si ricorda poco. Serbia - Teya Dora 'Remonda': voto Regina degli elfi. Si accomoda su uno scoglio con una naturalezza tale che se ne avessi anche solo la metà non verrei presa in giro in ogni angolo della Liguria. Non molla un attimo l'atteggiamento da Galadriel e anche la canzone non aiuta a scuoterci dal torpore. Bella. Come ninna nanna. Lituania - Sylvester Belt 'Luktelk': voto Dum da ba dum. In alcuni punti ricorda 'La mia città' di Emma Marrone, i ballerini insaccati nelle tute nere però incutono ...

