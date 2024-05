Corruzione - arrestato Tot - governatore della Liguria | 74mila euro in cambio di favori Sequestrati 570 mila euro a imprenditori

(Di martedì 7 maggio 2024) Il presidenteRegioneToti coinvolto in un’inchiesta su concessioni portuali e finanziamenti elettorali: ora è sospeso. «A Signorini, ex presidente dell Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, sono stati forniti 22 soggiorni in hotel a Montecarlo, fiches, massaggi, borse Chanel e bracciali Cartier»Il presidenteregioneToti sarebbe coinvolto in un’inchiesta legata alla pubblica amministrazione. Eseguito un sequestro da 570ad alcunifra cui Aldo SpinelliIl presidenteregioneToti sarebbe coinvolto in un’inchiesta legata alla pubblica amministrazione. Eseguito un sequestro da 570ad alcuni ...

Giovanni Toti arrestato per corruzione. Sconterà i domiciliari ad Ameglia - Giovanni Toti arrestato per corruzione. Sconterà i domiciliari ad Ameglia - Coinvolte altre nove persone destinatarie di misure coercitive e interdittive tra cui l'amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio Signorini ...

Terremoto giudiziario in Liguria, ai domiciliari il governatore Toti per corruzione: 10 le misure, l’ombra dei clan - Terremoto giudiziario in liguria, ai domiciliari il governatore Toti per corruzione: 10 le misure, l’ombra dei clan - Il presidente della Regione accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Giovanni Toti arrestato per corruzione, sconterà i domiciliari ad Ameglia. La Procura: “Scambio di favori anche con Esselunga” - Giovanni Toti arrestato per corruzione, sconterà i domiciliari ad Ameglia. La Procura: “Scambio di favori anche con Esselunga” - Coinvolte altre nove persone destinatarie di misure coercitive e interdittive tra cui l'amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio Signorini ...