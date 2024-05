Highlights e gol Gubbio-Rimini 0-1 - Playoff Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il(10° in campionato) sorprende il(5° in campionato) 1-0 nel finale e strappa all’ultimo respiro la qualificazione. Partita chiusa, con gli umbri a gestire lo 0-0 che gli regalerebbe il passaggio del turno. Poche occasioni e match molto spezzettato al Pietro Barbetti. Mister Troise stravolge la formazione per tentare il forcing finale. Nella girandola di cambi entra anche Iacopo Cernigoi. Ed è proprio il centravanti emiliano a trovare il gol qualificazione all’85’. Primo gol stagionale per Cernigoia, che regala alla difficile sfida contro il Perugia. Grande delusione per il, che non veniva eliminato al primo turno dal 2016/17 (sconfitta con la Sambenedettese). Ecco glidel match. SportFace.