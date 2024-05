Alpini - Meloni non ci sar - all' adunata di Vicenza manda Crosetto Zaia | Bentornati

Adunata Alpini: Vicenza pronta all'arrivo delle Penne Nere. Nel 2023 per Udine un affare da 105 milioni di euro - Adunata Alpini: vicenza pronta all'arrivo delle Penne Nere. Nel 2023 per Udine un affare da 105 milioni di euro - UDINE - A pochi giorni dal via della 95esima Adunata Nazionale, che quest'anno andrà in scena a vicenza, nel capoluogo friulano che l'anno scorso ospitò le Penne Nere ...

Hacker filorussi attaccano siti di Giorgia Meloni e di due ministeri - Hacker filorussi attaccano siti di Giorgia meloni e di due ministeri - Hacker filorussi attaccano siti di Giorgia meloni e di due ministeri(Adnkronos) – Nuovi attacchi cyber contro siti italiani. A rivendicarli gli hacker filorussi del gruppo Noname. Nel mirino il sito p ...

Sergio Berlato vicecapolista FdI, è bufera. Il Pd: «Meloni con un no vax, vergogna» - Sergio Berlato vicecapolista FdI, è bufera. Il Pd: «meloni con un no vax, vergogna» - Il padrino della caccia vicentino secondo in lista dopo la premier: «Sul Covid cerco la verità. Giorgia mi ha voluto lì, porto voti» ...