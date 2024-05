Play-off serie C girone C il Crotone non supera il primo turno fase a girone dopo essere stato sconfitto 2-0 dal Picerno

(Di martedì 7 maggio 2024)0 Marcatore: 20° Esposito, D’Agostino 94°(4-3-3): Summa, Novella, Allegretto, Gilli, Pitarresi (Pagliaio) , Gallo, Santarcangelo, Maiorino (Ceccarelli), E. Esposito (D’Agostino), Guerra, Albertini (Ciko). All. Longo(4-4-2): D’Alterio, Leo (Rispoli), Loiacono (Comi), Gigliotti, Giron, Tribuzzi, Vinicius (D’Errico), D’Ursi (Kostadinov), D’Angelo (Zanellato), Tumminello, Gomez. All. Zauli Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze Ass. Davide Conti di Seregno – Manuel Marchese di Pavia Quarto giudice: Andrea Calzavara di Varese Var: Luigi Nasca di Bari – Avar: Rodolfo di Vuolo di Caltanisetta Ammoniti: Vinicius, Gomez, Pitarresi, Summa Angoli: 4 a 3 per ilRecupero: 2 e 4 minuti Ilnon ce l’ha fatta are la prima ...

Play off serie C, avanti Atalanta U23 e Juventus Ng: risultati, marcatori e calendario - Play off serie C, avanti Atalanta U23 e Juventus Ng: risultati, marcatori e calendario - Nel girone C, infine, il Taranto, davanti ad una cornice di pubblico eccezionale, soffre ma ottiene lo 0-0 che elimina il Latina. Il Picerno vince (2-0) contro il Crotone e ringrazia i due marcatori, ...

Taranto, Audace Cerignola e Picerno avanzano al secondo turno dei playoff - Taranto, Audace Cerignola e Picerno avanzano al secondo turno dei playoff - Si sono giocate le gare del primo turno dei playoff di Serie C. Tra le squadre del girone C passano il Taranto di Capuano, grazie allo 0-0 casalingo con il Latina, e l'Audace Cerignola di ...

Playoff, Primo Turno – Fase Girone: Picerno-Crotone 1-0 - Playoff, Primo Turno – Fase girone: Picerno-Crotone 1-0 - PICERNO: Summa; Novella, Allegretto, Gilli, Guerra; Gallo, Pitarresi (42’st Pagliai); Albertini (42’st Ciko), Maiorino (29’st Ceccarelli), esposito (21’st D’Agostino), Santarcangelo. A disp.: Merelli, ...