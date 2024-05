Scossa ligure - arrestato Toti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il comunicato stampa della guardia di finanza, alle otto del mattino di ieri, è stato unadi terremoto alla quale ne sono seguite altre di assestamento, per tutta la first appeared on il manifesto.

Rigassificatore, e ora cosa succede con l’arresto del presidente Toti L’iter verrà sospeso - Rigassificatore, e ora cosa succede con l’arresto del presidente Toti L’iter verrà sospeso - Savona/Vado ligure. “E ora cosa succederà con il rigassificatore “. La domanda sorge spontanea dopo la bomba di questa mattina che ha scosso Genova e tutta la Liguria. La notizia di un ordinanza di ...

Iren cade in Borsa dopo arresto ad Signorini e presidente Liguria Toti - Iren cade in Borsa dopo arresto ad Signorini e presidente Liguria Toti - In particolare, a incidere è l’arresto dell’ad dell’azienda energetica, Paolo Emilio Signorini, accusato di “corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio”. La maxi ...

Arresto Signorini: Iren in calo in Borsa, poi si riprende. Nuove deleghe dal cda - Arresto Signorini: Iren in calo in Borsa, poi si riprende. Nuove deleghe dal cda - La società precisa: «Reati contestati riferiti a precedente ruolo di presidente Autorità portuale». Verso un board straordinario per fronteggiare l’emergenza ...