Hummels manda in finale di Champions il Dortmund - Psg fuori

(Di martedì 7 maggio 2024) Come all'andata così al ritorno, i tedeschi vincono 1-0 anche al Parco dei Principi PARIGI (FRANCIA) - Come all'andata così al ritorno: il Borussiavince 1-0 al Parco dei Principi e stacca il pass per ladi Wembley dell'edizione 2023/2024 dellaLeague. A segno per i tedesch

Record pali in una partita: chi ne ha presi di più - Record pali in una partita: chi ne ha presi di più - Chi ha preso più pali in una singola partita: il record non è del Psg contro il Borussia dortmund, c’è una squadra che ha presi di più Contro ogni pronostico, il Borussia dortmund di Terzic è in final ...

Reus: 'Nessuno si chiederà come ha vinto il Borussia. Di nuovo in finale dopo più di 10 anni, indescrivibile' - Reus: 'Nessuno si chiederà come ha vinto il Borussia. Di nuovo in finale dopo più di 10 anni, indescrivibile' - Il trequartista del Borussia dortmund Marco Reus ha parlato a Dazn dopo il raggiungimento della finale di Champions League e l`eliminazione del Psg: `Indescrivibile. Do.

