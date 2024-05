Eurovision - l' Ucraina e la Croazia accedono alla finale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Due delle favorite dell'2024,, si sono qualificate ieri sera per lache si terrà sabato a Malmo in Svezia. Al termine della prima semi, decisa dal voto del pubblico, si sono qualificate anche Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Finlandia, Cipro, Irlanda e Lussemburgo. Si aggiungono ai sei paesi già automaticamente in: la Svezia detentrice del titolo e i big five ;;Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito. Israele parteciperàseconda semiche si svolgerà domani. Sono previste diverse manifestazioni per chiedere la sua esclusione dcompetizione canora, sulla scia delle critiche per la guerra nella Striscia di Gaza.