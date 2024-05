Hummels manda in finale di Champions il Dortmund - Psg fuori

(Di martedì 7 maggio 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Come all’andata così al ritorno: il Borussiavince 1-0 al Parco dei Principi e stacca il pass per ladi Wembley dell’edizione 2023/2024 dellaLeague. A segno per i tedeschi Mats, per la seconda volta in sei giorni migliore tra i 22 in campo. Luis Enrique lancia Gonçalo Ramos nel tridente con Mbappè e Dembelè. In difesa c’è Beraldo al posto dell’infortunato Hernandez. Terzic conferma in toto l’undici dell’andata e di conseguenza il tridente composto da Sancho, Brandt e Adeyemi alle spalle di Fullkrug. Pressione costante ma poco produttiva del Psg in avvio. Kobel blocca un paio di conclusioni innocue poi Vitinha imbuca per Ramos che si gira e calcia dal limitendo a lato. Di Ryerson, sull’esterno della rete, il primo tiro del ...

