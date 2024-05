Ultime notizie da Firenze

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Roma, prima maglia 2024-2025: ultime indiscrezioni e riferimento storico - Roma, prima maglia 2024-2025: ultime indiscrezioni e riferimento storico - Svelate le nuove immagini del possibile home kit per la prossima stagione: colore più scuro, loghi in evidenza e righe da gessato, che richiamano una divisa del passato ...

Pescara-Pontedera 2-2, Cuppone regala il passaggio del turno: cronaca, tabellino e voti - Pescara-Pontedera 2-2, Cuppone regala il passaggio del turno: cronaca, tabellino e voti - Toscani subito in vantaggio su autogol, poi il centravanti interrompe il suo digiuno che durava dal 27 gennaio con una doppietta. Inutile il pari di Delpupo ...

Pescara-Pontedera, inizia la cavalcata playoff: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - Pescara-Pontedera, inizia la cavalcata playoff: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - Martedì 7 maggio, alle ore 20:30 allo stadio Adriatico, c'è il primo turno preliminare degli spareggi promozione: si gioca in gara secca ...