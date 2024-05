Bando PSR per gli investimenti in agricoltura | modalità dei costi semplificati anche per l’impianto dei meleti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’Assessorato dell’e Risorse naturali comunica che, in relazione aldell’intervento 4.1.1.- Next Generation EU del Programma di sviluppo rurale 2014/22 finalizzato a sostenere glinelle aziende agricole, è stata introdotta ladi valutazione deiper le spese inerenti ale il reimpianto di. La procedura, sulla scia di quelle già previste per altre tipologie di spese, intende perseguire l’obiettivo di una sempre maggiore semplificazione delle pratiche burocratiche a vantaggio degli utenti. Destinatari degli aiuti delsono le aziende agricole in forma singola o associata, attive nel settore primario e della trasformazione e ...

Bologna, 11 marzo 2024 – Via al primo bando regionale di " basket bond " per finanziare gli Investimenti green delle imprese. Dalla riqualificazione energetica all'utilizzo di rinnovabili, con anche opere di adeguamento sismico, fino agli interventi ...

ROMA – L’assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio ha pubblica to il bando relativo alla campagna d’aiuti 2024-2025 agli investimenti OCM Vino . Nello specifico è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di ...

ROMA – L’assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio ha pubblica to il bando relativo alla campagna d’aiuti 2024-2025 agli investimenti OCM Vino . Nello specifico è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di ...

Al via il dibattito al senato argentino sulle riforme di Milei - Al via il dibattito al senato argentino sulle riforme di Milei - Dopo l'approvazione alla Camera del progetto di oltre 300 articoli che include anche un maxi condono fiscale e una legge per la promozione degli investimenti, l'esecutivo deve affrontare adesso per ...

Kompatscher a Roma per riforma Statuto e concessione A22 - Kompatscher a Roma per riforma Statuto e concessione A22 - Il presidente della Provincia ha fatto il punto sulla riforma con Calderoli, poi ha incontro al MIT in vista del bando per la concessione dell’Autobrennero ...

Kompatscher a Roma per autonomia e concessione A22 - Kompatscher a Roma per autonomia e concessione A22 - Doppio impegno romano per il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che ha dapprima fatto il punto sulla riforma dello Statuto di autonomia con il ministro Calderoli e, quindi, ha pa ...