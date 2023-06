Il sospetto di un alto dirigente Pd | Roncone | la rivelazione imbarazza Elly Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Paolo Ciani scatena il Pd. Il neo vicecapogruppo dei dem alla Camera, infatti, non è iscritto al partito e per di più è contrario alla linea dei colleghi sull'Ucraina. Quanto basta a sollevare i malumori. "È incredibile, pensavo di aver letto male invece era tutto vero", tuona Fabrizioospite de L'Aria Che Tira su La7. Il giornalista ricorda però che "non è l'unico caso", perché il Pd "ormai viaggia a un caso al giorno". E proprio questo farebbe storcere il naso a diversi. "Mentre venivo in taxi - confessa a Myrta Merlino -, parlavo con undel Pd ed era seriamente preoccupato, si chiedeva se il Pd fosse già un'altra cosa". Insomma, per"pensiamo sempre che il Pd stia diventando, stia per diventare... In realtà ilche nutre questo ...