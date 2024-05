Il Borussia Dortmund dopo la vittoria posta una vecchia foto del PSG | è una dolcissima vendetta

(Di martedì 7 maggio 2024) Illa conquista della finale di Champions hato sui suoi canali social in lingua inglese unadel PSG del 2020, per prendersi una bella rivincita.

Il gol di Hummels decide la semi finale di ritorno, i francesi colpiscono 4 pali Il Borussia Dortmund vince 1-0 in casa del Paris Saint-Germain nel ritorno della semi finale di Champions League e si qualifica per la finale , in programma il primo ...

(Adnkronos) – Il Borussia Dortmund vince 1-0 in casa del Paris Saint-Germain nel ritorno della semi finale di Champions League e si qualifica per la finale , in programma il primo giugno a Wembley, a Londra. Il Borussia, vittorioso 1-0 in casa ...

Hummels manda in finale di Champions il Dortmund, Psg fuori - Hummels manda in finale di Champions il dortmund, Psg fuori - PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Come all’andata così al ritorno: il borussia dortmund vince 1-0 al Parco dei Principi e stacca il pass per la finale di ...

PSG, AL KHELAIFI: "IL CALCIO è INGIUSTO" - PSG, AL KHELAIFI: "IL CALCIO è INGIUSTO" - Il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, ha commentato l'eliminazione in semifinale di Champions League per mano del borussia dortmund: "Siamo delusi e tristi per il risultato, penso che meritassimo ...

