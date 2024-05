Il pianeta è il nostro giardino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “ e dobbiamo averne cura”. Lo sostiene Gilles Clément, paesaggista tra i più influenti, teorizzatore delplanetario e del concetto di terzo paesaggio ovvero del principio per cui siamo responsabili delhabitat. Un’occasione per rendere Milano sempre più verde e ricordarci che ognuno di noi può contribuire con il proprio impegno a renderla tale arriva dall’edizione 2024 di Orticola. Come ogni anno l’appuntamento è ai Giardini Pubblici Indro Montanelli in via Palestro a partire da domani, giovedì 9 maggio, e fino a domenica. L’edizione di quest’anno punta sui giovani, sulle nuove generazioni che mostrano, a ragion veduta, una grande attenzione alle questioni ambientali. Può un geranio sulla terrazza salvare il mondo? Di certo non basta, ma aiuta a ricordarci che le piante vanno curate, trattate con pari dignità di un essere vivente pur ...