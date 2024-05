Trump - processo Florida su furto documenti riservati rinviato sine die

(Di mercoledì 8 maggio 2024) caption id="attachment 339570" align="alignleft" width="300" Donald/captionIl magistrato che presiede il procedimento penale ai danni dell'ex presidente Usa Donaldin- con l'accusa di aver accumulato segretinella sua tenuta di Mar-a-Lago dopo il termine della sua presidenza - haa tempo indeterminato il, originariamente previsto per il 20 maggio.Il rinvio era atteso a causa di un fuoco di fila di conflitti preliminari tra il procuratore speciale Jack Smith e gli avvocati di. Smith aveva esortato il giudice Aileen Cannon a riprogrammare l'avvio delall'8 luglio, ma un'ordinanza del giudice indica che è improbabile che decida una nuova data delprima della fine di ...

«Donald Trump non darà più un centesimo all’ Ucraina » se verrà rieletto presidente degli Stati Uniti. A dirlo è il premier ungherese , Viktor Orbán , alla stampa di Budapest, dopo l’incontro tra i due «vecchi amici» a Mar-a-Lago. «Pertanto, la Guerra ...

Donald Trump ha raccolto 50,5 milioni di dollari nell' evento organizzato in Florida dal miliardario di hedge fund John Paulson. La cifra è quasi il doppio dei 26 milioni raccolti da Joe Biden con Bill Clinton e Barack Obama. "E' più chiaro che mai ...

La giudice Aileen Cannon ha Rinviato "a tempo indeterminato " il processo contro Donald Trump sulla gestione dei documenti classificati previsto questo mese in Florida .

Rinviato a tempo indeterminato il processo a Trump in Florida - Rinviato a tempo indeterminato il processo a trump in florida - La giudice Aileen Cannon ha rinviato "a tempo indeterminato" il processo contro Donald trump sulla gestione dei documenti classificati previsto questo mese in florida. (ANSA). (ANSA) ...

Scattare una fotografia durante il processo contro Donald Trump è un lavoraccio - Scattare una fotografia durante il processo contro Donald trump è un lavoraccio - Dallo scorso 15 aprile a New York è iniziato il primo dei quattro processi penali in cui è coinvolto Donald trump, il primo contro un ex presidente degli Stati Uniti. È di competenza della procura di ...

Norris trionfa nel Gp di Miami e spunta Trump ‘il portafortuna’ - Norris trionfa nel Gp di Miami e spunta trump ‘il portafortuna’ - (Adnkronos) - Lando Norris vince il Gp di Miami Merito di Donald trump. L'ex presidente degli Stati Uniti, prossimo candidato alla Casa Bianca, ieri ha h ...