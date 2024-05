Highlights e gol Picerno-Crotone 2-0 | Playoff Serie C 2024 VIDEO

Ecco le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Picerno-Crotone , match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La squadra campana, dopo un ottima prima parte di stagione in ...

Playoff Serie C: il Picerno vince ed elimina il Crotone, anche il Legnago di Donati al secondo turno. I verdetti - playoff Serie C: il Picerno vince ed elimina il Crotone, anche il Legnago di Donati al secondo turno. I verdetti - I playoff di Serie C si avviano verso la fase nazionale. Sabato andrà in scena il secondo e ultimo turno che prevede i match tra le squadre appartenenti ai loro rispettivi gironi. Stasera si sono ...

Playoff secondo turno, gli accoppiamenti: sabato in campo anche Triestina, Perugia e Casertana - playoff secondo turno, gli accoppiamenti: sabato in campo anche Triestina, Perugia e Casertana - Avanti Picerno, Taranto e Cerignola. Il fattore campo non produce sorprese nel primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C. Valori rispettati nel girone C e non solo. L’unica squadra a sp ...

Playoff Serie C 2024, ecco tutti i risultati del primo turno della fase girone! - playoff Serie C 2024, ecco tutti i risultati del primo turno della fase girone! - Ecco tutti i risultati del primo turno della fase girone dei playoff di Serie C 2024. Avanti Pescara e Taranto, out il Crotone.