Reality per chef - tanti soldi e hotel di lusso Tutta una truffa | chi è stato fregato e quanto ha perso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Galeotta fu la "mania", l'ormai irrefrenabile desiderio di diventare qualcuno tra pentole e fornelli grazie alla trasmissione di turno, magari grazie ai voti positivi disuperstellati del calibro di Barbieri o Cracco. Nessun aspirante cuoco può resistere, anche a costo di sborsar quattrini in cambio di un posto nella ristorazione gourmet. Lo sanno bene gli organizzatori di One million restaurant, questo il nome del programma televisivo annunciato come “un grande talent di cucina a Roma e Milano”. Unsulle orme di “Masterper un giorno, risultato essere invece una gigantesca. REGISTI DELL'INGANNO - Secondodichiarato dagli organizzatori, in gara c'erano sedici squadre da otto concorrenti ciascuna (in tutto quindi 128 ...

