Toti arrestato per corruzione in Liguria L?inchiesta su concessioni e contributi elettorali | scattano 10 misure cautelari

"Siamo tranquillissimi". Lo ha detto Giovanni Toti rientrando nel suo appartamento di Genova, scortato da personale della guardia di finanza in borghese. Il governatore, apparso stanco, teneva in mano l'ordinanza di oltre 600 pagine della Procura. ...

Il presidente della Regione Liguria Toti coinvolto in un’inchiesta su concessioni portuali e finanziamenti elettorali: ora è sospeso. «A Signorini, ex presidente dell Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, sono stati forniti 22 soggiorni in ...

Terremoto giudiziario su Toti. I timori del Levante - Terremoto giudiziario su toti. I timori del Levante - Dopo l’arresto del presidente della liguria i sindaci del Levante guardano ai progetti in sospeso: Esselunga a Rapallo; il nuovo assetto del parco di ...

Corruzione, la Liguria non merito il bacio di Giuda | Editoriale - Corruzione, la liguria non merito il bacio di Giuda | Editoriale - Adesso non si dica che il modello Genova si è rovesciato. Non si inauguri una stagione del pessimismo e dell’immobilismo. Questa regione non se lo merita, le sue intelligenze hanno diritto a qualcosa ...

Toti, Renzi: «Arresti solo ora, la giustizia è da cambiare. Noi siamo sempre garantisti» - toti, Renzi: «Arresti solo ora, la giustizia è da cambiare. Noi siamo sempre garantisti» - toti è stato un nostro avversario politico ... oppure si aspetta una sentenza che passi in giudicato». Ieri la liguria, prima il caso Puglia. C’è un problema di permeabilità della politica locale al ...