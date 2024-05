Dragon Age | Dreadwolf uscirà entro marzo 2025 - suggerisce Electronic Arts

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha confermato che ha intenzione di rilasciare due giochi first party durante l’attuale anno fiscale che terminerà il 31. Pur non avendo confermato la reale natura di questi due titoli, Jeff Grubb ha affermato che uno di questi sarà nientemenoAge:. VGC ha prontamente segnalato che il colosso canadese ha pubblicato in queste ore un nuovo documento aggiornato con i periodi di lancio dei propri giochi, condiviso nello specifico durante la nuova conferenza con gli investitori legata agli utili dell’ultimo trimestre fiscale. Leggendo questa documento possiamo scoprire che il primo gioco, targato EA Originals,nel primo trimestre del, mentre il secondo titolo, che getta le sue radici in un’IP già nota e ...