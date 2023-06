Blackstone promuove il sistema Italia |   E' un modello di stabilità

Secondo quanto riportaFoglio , in questo momentoha avviato in Italia investimenti in equity pari a quindici miliardi di dollari e, se già questo dato ha di per sé del sorprendente, ...Secondo quanto riportaFoglio , in questo momentoha avviato in Italia investimenti in equity pari a quindici miliardi di dollari e, se già questo dato ha di per sé del sorprendente, ...