Marcello Sacchetta su De Martino | Io il tempo per un amico lo trovo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il mese scorso rispondendo alle domande dei follower,ha rivelato che Stefano Denon risponde più alle sue chiamate: “L’ho chiamato, ma non ha più risposto. Ora quindi aspetto che mi telefoni lui. Poi vi dirò se siamo ancora amici“. Qualche giorno dopo il ballerino ha specificato: “Ho letto degli articoli che hanno forse frainteso quello che volevo dire. Con Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno, ci sentivamo quasi tutti i giorni, ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni; lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. lo ho altrettante cose da fare ma per come sono fatto: io che do un valore importante ai veri amici cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto. In modo ironico ho risposto ad una domanda ma non abbiamo litigato: avrà sicuramente ...