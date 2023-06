Shannen Doherty | l’annuncio terribile sul cancro | ha metastasi al cervello | il video della terapia che ha sconvolto il mondo

, l'attrice celebre per aver interpretato Brenda in Beverly Hills 90201 ha delle metastasi al cervello. A diffondere la notizia, la stessa attrice con un video postato sul proprio ...è malata di tumore da diversi anni: era il 2015 quando, per la prima volta, rivelò di avere sconfitto la malattia . Poi, nel 2020, l'attrice di Beverly Hills era tornata a parlare del ...Il post Instagram diMaschera per la sul viso, un raggio che a intermittenza lo illumina e lacrime che le scendono dagli occhi. Sono queste le prime immagini del video che...

Shannen Doherty svela di avere metastasi al cervello e mostra un video shock durante la radioterapia TGCOM

Shannen Doherty è malata di tumore da diversi anni: era il 2015 quando, per la prima volta, rivelò di avere sconfitto la malattia. Poi, nel 2020, ...L'attrice ha pubblicato un video registrato durante una seduta di radioterapia: «La mia paura è evidente, sono claustrofobica, stanno succedendo molte cose nella mia vita» ...