(Di sabato 4 maggio 2024) Maxnon si ferma; l'olandese della Red Bulla ha conquistato laposition del gp diin programma domani, chiudendo le qualifiche davanti alle Ferrari di Charlesche partirà in prima fila e di Carlos. Quarto tempo per Perez davanti alla McLaren di Norris, ottavo tempo per Lewis Hamilton. Solo 15/o Fernando Alonso (Aston Martin).

Miami , 4 maggio 2024 – Max Verstappen conquista la pole per la gara sprint come antipasto del Gp di Miami che si corre domenica 5 maggio. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del mondiale, è il più veloce nelle qualifiche (1’27”641) precedendo la Ferrari del monegasco ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Miami 2024 . Charles Leclerc (Ferrari) proverà ad agguantare la pole -position, facendo lo sgambetto a Max Verstappen (Red Bull). In precedenza, alle ... Continua a leggere>>

Max Verstappen partirà in pole position al Gp di Miami che si disputerà domani. Il pilota della Red Bull segna il miglior tempo lasciandosi alle sp alle Leclerc secondo e Sainz terzo .Continua a leggere Continua a leggere>>

verstappen fa sei su sei, sua la pole del GP di Miami - Max verstappen è stato il più veloce nelle qualifiche del GP di Miami. Dopo aver fatto doppietta (pole position e gara) nella sprint odierna, il triplice iridato ha dunque conquistato pure la sesta ... Continua a leggere>>

F1: verstappen in pole a Miami, Leclerc 2/o e Sainz terzo - Max verstappen non si ferma; l'olandese della Red Bulla ha conquistato la pole position del gp di Miami in programma domani, chiudendo le qualifiche davanti alle Ferrari di Charles Leclerc che partirà ... Continua a leggere>>

verstappen si avvicina al record di pole position consecutive con la P1 a Miami - Max verstappen si è qualificato in pole position per il Gran Premio di Miami 2024, mantenendo il suo record del 100% di partire dalla P1 in ogni Gran Premio di questa stagione. Ora l'olandese ha conqu ... Continua a leggere>>