Manila Esposito | Oro al corpo libero come Vanessa Ferrari | fa paura Tre medaglie impensabili

(Di sabato 4 maggio 2024)sta giganteggiando agli Europei 2024 di ginnastica artistica. La 17enne campana ha conquistato dued’oro nelle finali di specialità odierne, imponendosi alla trave e aldi fronte al pubblico della Fiera di Rimini, dopo che giovedì sera aveva fatto saltare il banco nell’all-around. Tre titoli nella stessa rassegna continentale non erano mai state vinti da un’italiana in passato: un primato che chiarisce la portata dell’impresa firmata dalla poliziotta in terra romagnola.ha manifestato tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Non mi aspettavo per niente di riuscire a prendere tre, d’oro soprattutto. Ho dato il massimo in tutte le gare e sono riuscita comunque a salire ...