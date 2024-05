Iva Zanicchi ferma i concerti | il motivo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 4 maggio 2024) 84 anni e una carriera memorabile. Ivaadesso ha però deciso di prendersi una pausa. Non è certo un addio il suo, piuttosto un arrivederci a tempi migliori, visto che la cantante da tempo combatte al fianco al marito e alla sua incurabile malattia, che lo affligge da diverso tempo. Ecco la sua decisione. Ivaha deciso di prendersi una pausa dalla musica. La cantante, infatti, ha annunciato uno stop dai prossimi. Non basta la passione per la musica, in questo momento l’artista ha altre priorità che merita la sua attenzione, nonostante la florida carriera alle sue spalle. Una scelta sofferta, ma necessaria. Ivala sua carriera musicale, foto Ansa – VelvetGossipNegli scorsi giorni Ivaè stata ospite di una lunga chiacchiera in studio da ...