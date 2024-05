Lo strano caso del Sassuolo - stagione disastrosa ma batte 2 volte l’Inter | la lotta salvezza si infiamma | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2024) Se chiedessimo a un appassionato di calcio, che non ha seguito la Serie A, di indovinare contro quale squadraabbia raccolto le uniche due sconfitte stagionali, probabilmente non indovinerebbe mai. Non contro le rivali storiche Milan e Juventus, nè contro la grintosa Atalanta, le romane o il Napoli con lo Scudetto sul petto.è stata battuta, andata e ritorno, dal. Nonostante ladei neroverdi, attualmente penultimi davanti solo alla Salernitana spacciata ormai da diverse settimane, e con la seconda peggior difesa (proprio dietro la Salernitana), Pinamonti e compagni sono riusciti are i Campioni d’Italia in entrambi i confronti in Serie A. È la 10ª vittoria che ilraccoglie controin 11 ...