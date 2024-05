Sassuolo-Inter 1-0 - pagelle | Dumfries horro - 3 Altri due malissimo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024) L’perde contro ilper 1-0. Denzel, prestazioner a Reggio Emilia da 3.due giocano, ledella gara della giornata numero 34 di campionato. EMIL AUDERO 6 – Non può nulla sul tiro di Laurienté, anzi salva l’dallo svantaggio poco prima sulla conclusione da fuori di Lipani.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6.5 – Sulla destra è il terminale principale. Gioca più avanti die si trova negli scambi più pericolosi della fase offensiva. Dà tutto fino alla fine, combatte come nessun’altro. STEFAN DE VRIJ 6.5 – Nettamente il migliore in campo. Nel primo tempo è l’unico che ci mette la grinta e la fame giusta. ...