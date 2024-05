F1 - Max Verstappen | Non un giro perfetto per la pole Domani voglio vincere ancora

(Di sabato 4 maggio 2024) Maxfesteggia dopo aver conquistato laposition del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida il tre-volte campione del mondo prosegue nel suo percorso netto. Sei gare e altrettante partenze al palo in questa stagione. Solamente 3 piloti sono riusciti a fare tanto nella storia della massima categoria del motorsport. Il portacolori del team Red Bull ha fatto segnare un ottimo 1:27.241 nel primo tentativo della Q3 precedendo per 141 millesimi Charles Leclerc, quindi di 214 Carlos Sainz e per 219 Sergio Perez. Quinto Lando Norris a 353 millesimi, sesto Oscar Piastri a 434, quindi settime e ottave le due Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton. Al termine delle qualifiche il pilota nativo di Hasselt ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito appena ...

