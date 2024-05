Studente italiano arrestato e incaprettato in cella a Miami - famiglia denuncerà

(Di sabato 4 maggio 2024) Sbattuto per terra con la faccia schiacciata sull’asfalto, poi portato inin una stazione di polizia e "": legato mani e piedi, con una cinghia che legava i piedi alle manette dietro la schiena, per poi venire tirato per 13 minuti. È quanto ha subito Matteo Falcinelli,di 25 anni originario di Spoletoin Florida, asecondo quanto riporta l'edizione on-line di Quotidiano Nazionale. Le violenze riprese dalle bodycam degli agenti Il venticinquenne - scrive QN - si trova negli Stati Uniti per frequentare un master alla Florida International University. Le scene di violenza sarebbero avvenute nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorso e sono state riprese dalle bodycam indossate dagli agentiò. Immagini che il legale americano del ...

Santa Maria Capua Vetere. “Quando vedo due-tre guardie che si avvicinano alla mia cella, ancora oggi mi blocco per la paura: dal giorno dei pestaggi, per le tante botte prese , non riesco più a fare la pipì in piedi” . Sono le parole del teste Vincenzo Baia, parte civile nel maxi-processo per le ... Continua a leggere>>

Arezzo, 25 marzo 2024 – Lo sciopero era programmato già da giorni e da giorni se ne parlava. Ma pochi viaggiatori si sarebbero aspettati di ritrovarsi coinvolti nei disagi di un traffico ferroviaria paralizzato come quello di ieri che di fatto ha lasciato moltissimi viaggiatori con le valigie al ... Continua a leggere>>

La notizia riportata dal Quotidiano Nazionale. Matteo Falcinelli, 25 anni, è originario di Pesaro. Si trova a Miami per frequentare un master alla Florida University Continua a leggere>>

Miami, studente italiano arrestato e “incaprettato” in cella per 13 minuti - Matteo Falcinelli, uno studente di 25 anni originario di Spoleto, è stato vittima di un arresto choc a Miami. Alla stazione di polizia di North Miami Beach, quattro agenti lo hanno "incaprettato" per ... Continua a leggere>>

Studente italiano arrestato a Miami, le immagini choc della bodycam: Matteo Falcinelli incaprettato in cella per 13 minuti - Sembra un caso alla George Floyd, la manovra è la stessa così come la sofferenza. Ma questa volta ad essere arrestato e incaprettato è un connazionale. Il suo nome ... Continua a leggere>>

Le manette, le cinghie e l'urlo «Please, please, please»: l'italiano incaprettato in cella a Miami nel video esclusivo di Quotidiano.net - Immagini drammatiche e molto forti quelle del video pubblicato in esclusiva sul sito di Quotidiano Nazionale: si vede un giovane, lo studente italiano Matteo Falcinelli, 25 anni, che viene buttato a t ... Continua a leggere>>