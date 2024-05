Il Sassuolo batte 1-0 un' Inter non irresistibile e torna a sperare nella salvezza

Vittoria del Sassuolo, come all'andata, contro l'Inter. Questa volta decisivo Laurientè nel primo tempo. Annullato il pareggio a Lautaro dal VAR per fuorigioco. Per i neroverdi ora la salvezza è più vicina.Continua a leggere Continua a leggere>>

Se chiedessimo a un appassionato di calcio, che non ha seguito la Serie A, di indovinare contro quale squadra l’Inter abbia raccolto le uniche due sconfitte stagionali, probabilmente non indovinerebbe mai. Non contro le rivali storiche Milan e Juventus, nè contro la grintosa Atalanta, le romane o ... Continua a leggere>>