Insulti omofobi prima del pestaggio Lo sfogo di un giovane rapinato

(Di sabato 4 maggio 2024) Bologna, 4 maggio 2024 – “F... di m... , copriti, fai schifo". Sono alcune delle offese ricevute dal ragazzo che lunedì scorso, come riportato dal nostro giornale, è stato vittima di una violenta aggressione in zona Barca. Alla base, come ha raccontato ildi 29 anni all’emittente Ètv, ci sarebbero stati glia sfondo omofobo. La vittima è stata presa di mira da una banda di minorenni, due ragazze e tre ragazzi di età compresa fra 12 e 15 anni. "Ero sceso del bus e mi sono incamminato per andare verso casa – racconta Giuseppe –, quando ho visto un gruppo di ragazzini che mi fissavano, mi sono venuti incontro e hanno iniziato a offendermi. Io avevo le cuffie e ho fatto finta di niente, ma mi hanno inseguito fin sotto casa, continuando a deridermi e mi hanno anche a sputato addosso". “Quando mi sono girato che chiedere cosa volessero – ...