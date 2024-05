Ucraina - Tajani | No all’invio di soldat - non siamo in guerra con la Russia

(Di sabato 4 maggio 2024) PADOVA – “Noi non invieremo alcuno italiano a combattere contro i russi in: nonincon la Federazione russa, difendiamo soltanto il diritto dell’a essere un paese libero e condanniamo l’invasione da parte della”. Lo ha detto il segretario di Fi e ministro degli Esteri Antoniooggi a Padova commentando le dichiarazioni di Macron sull’invio di truppe in. “La nostra battaglia a difesa della libertà e dell’indipendenza dell’– ha chiarito– ha come obiettivo la pace: aiutiamo l’perché vogliamo non venga sconfitta e si possa sedere al tavolo della pace con la federazione russa. Tutto ciò non comporta la presenza di ...

L’ucraina irrompe nella campagna elettorale. Cresce il fronte pacifista, Salvini attacca Macron: “È un guerrafondaio” - Anche Renzi si smarca dal presidente francese: “Sta sbagliando”. Schlein: “Serve uno sforzo diplomatico”. Tajani: “Mai un soldato italiano in guerra” ... Continua a leggere>>

ucraina: Zelensky nella lista dei ricercati dalla Russia. Crosetto: "Nessun intervento diretto" - Mentre resta alta la tensione a livello diplomatico, si inasprisce anche la situazione sul campo di battaglia in ucraina. Continua a leggere>>