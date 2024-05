CdS – è derby con il Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 4 maggio 2024) 2024-05-03 10:09:23 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Unall’improvviso, un po’ come a gennaio per l’esordio in Coppa Italia. Stavolta non è quello di Roma e si gioca sul mercato, tra voci che arrivano dall’Inghilterra e altre inaspettate, non ancora svelate. Mandas ha strappato consensi e attirato attenzioni in Premier League. A, per la precisione: di ieri i rumors di un interesse da parte dello, che l’estate scorsa aveva ingaggiato sia Onana dall’Inter, sia il secondo Bayindir, prelevato dal Fenerbahce e ora oggetto del desiderio del Trabzonspor. Il primo non ha convinto per rendimento, il turco invece è stato utilizzato soltanto 90 minuti in tutta la stagione. Ma il contatto reale, avvenuto due settimane fa, riguarda il City di Guardiola: un gradimento ...