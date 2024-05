Highlights e gol Sassuolo-Inter 1-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. Al Mapei Stadium padroni di casa in vantaggio grazie ad un errore marchiano di Dumfries che perde palla sulla fascia, Doig la mette al centro e Laurientè apre il piattone e fa 1-0. Lo stesso Dumfries ha la grande occasione per pareggiare, ma il suo destro finisce largo. Allo scadere della prima frazione di gioco ci pensa Lautaro Martinez a siglare il gol dell’1-1, ma il Var annulla per fuorigioco. Nel secondo tempo ilsi difende con ordine, l’ci prova ma crea poco e cade l’imbattibilità, ancora una volta contro il. Ballardini sogna la salvezza. LE PAGELLE E ...