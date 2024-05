Israele-Hamas - frenata nei negoziati sulla tregua | che succede

(Di sabato 4 maggio 2024) Decine migliaia di manifestanti a Tel Aviv e un centinaio a Gerusalemme protestano per chiedere il rilascio degli ostaggi e a favore dell'accordo che è al centro dei colloqui con. A Tel Aviv, riferiscono i media israeliani, 12 manifestanti sarebbero stati arrestati per aver tentato di bloccare l'autostrada Ayalon. L'accordo che sembrava a un passo sembra ora più lontano. Poco prima delle 21, ora locale, una fonte divicina aial Cairo ha detto all'AFP che non ci sono stati "sviluppi" e che i colloqui della giornata "sono finiti". "Domani inizierà un nuovo round", dice la fonte. La notizia è rilanciata anche dal Times of Israel. Dopo gli spiragli aperti nel corso della giornata, in serata daè arrivata una chiusura:"sta ostacolando un accordo insistendo sul fatto di ...

I manifestanti di Tel Aviv hanno acceso diversi fuochi in Kaplan Street, nei pressi del ministero della Difesa, che sono stati rapidamente spenti dalla polizia con estintori. Lo riferisce Haaretz aggiungendo che la polizia ha usato la forza per allontanare i manifestanti mentre gli speaker del ... Continua a leggere>>

In stallo l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza. Gantz: “Non abbiamo ricevuto risposta”. Hamas: “Tel aviv deve ritirarsi” - Le indiscrezioni, molte anonime, sono circolate per tutta la giornata di sabato. Ma ciò che finora appare chiaro è che tra Hamas e Israele non si è ancora arrivati a un accordo per il cessate il fuoco ... Continua a leggere>>

Proteste pro-Gaza: le università si mobilitano in numerose città di tutto il mondo - Proseguono le proteste nelle università degli Stati Uniti, almeno 2200 persone sono state arrestate in tutto il Paese. Manifestazioni anche in numerose altre città di tutto il mondo ... Continua a leggere>>

Guerra Gaza, Hamas: "Spirito positivo, prosegue esame proposta sul cessate il fuoco" - Un gruppetto di manifestati, inclusi parenti degli ostaggi israeliani a Gaza, ha bloccato questa mattina per meno di mezz'ora il traffico sulla tangenziale di Tel aviv per spingere ... hanno chiesto ... Continua a leggere>>