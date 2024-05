Sassuolo - le pagelle di CM | Laurienté segna nel nuovo ruol - bene anche Kumbulla e Doig

I migliori e peggiori del match valido per la 34esima giornata di Serie A 2023/24: le Pagelle di Fiorentina Sassuolo Le Pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina Sassuolo , valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. VOTI : Continua a leggere>>

Doppietta di Nico Gonzalez, gol di Sottil, Quarta e Barak. Bene. Ma si dev'essere reso conto, Italiano, dell'importanza di avere difensori esterni come Kayode e Parisi: sono stati loro, soprattutto nel primo tempo, a dominare le fasce e a mettere sotto un Sassuolo modesto ma che riponeva in questa ... Continua a leggere>>

Sassuolo-Inter : il VIDEO con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 4 maggio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle . L’Inter campione d’Italia arriva al Mapei Stadium per affrontare un Sassuolo con l’acqua alla gola e alla disperata ricerca di punti per ... Continua a leggere>>

sassuolo-Inter 1-0, pagelle e tabellino: Dumfries toglie il record a Inzaghi - Da Frattesi a Pinamonti pagelle e tabellino del match sassuolo-Inter valevole per la 35esima giornata di Serie A ... Continua a leggere>>

Le pagelle di sassuolo-Inter 1-0: difesa impeccabile, due su due contro la capolista - Andrea CONSIGLI 6+: attento su Sanchez, la parata più bella la compie su Pavard in fuorigioco. Quasi inoperoso nel secondo tempo, dove l’Inter non tira praticamente in porta. Continua a leggere>>

pagelle E TABELLINO sassuolo-Inter 1-0: Dumfries rimasto alla festa, Lauriente fa per due - Da Sanchez e Frattesi a Lauriente e Pinamonti pagelle e tabellino della sfida sassuolo-Inter valevole per la 35esima di Serie A ... Continua a leggere>>