Rapina con sparatoria a Milano - feriti il negoziante 67enne e la figlia | uscivano dal bar con il sacco dei gratta e vinci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024)– Ladavanti a un bar del Gratosoglio. L'aggressore che estrae un'arma ed esplode due colpi. Padre edi striscio, per fortuna in maniera non grave. Le indagini della polizia per chiarire la dinamica e identificare il presuntotore in fuga. L'intervento in via Baroni 11 Stando alle prime informazioni, il raid sarebbe andato in scena poco dopo le 20.30 davanti a un bar di via Baroni: in quel momento, il titolare dell'esercizio commerciale, un italiano di 67 anni, stava portando fuori i pacchetti di. All'improvviso, secondo il racconto agli investigatori, si è avvicinato un uomo e gli ha strappato di mano il sacchetto; poi avrebbe estratto una pistola e avrebbe sparato in direzione del sessantasettenne e della ...