Chiariello | Napoli - se arriva Conte ci dimentichiamo che era juventin - che è stato squalificato!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 4 maggio 2024): ”Sono quattro allenatori in ballo, che sia vero? Che ne esca fuori un quinto? Chissà… Perché tutto è possibile con il presidente che abbiamo, che è imprevedibile. Ma chiunque sia di questi quattro sarà un progetto per tornare ai vertici, di questo ho certezza per un solo motivo. Perché De Laurentiis sui soldi è un drago” Umbertoa RadioCentrale nel corso di Un Calcio Alla Radio è intervenuto con il suo editoriale. Questo quanto scritto dal giornalista:: “Chi sarà il nuovo allenatore? Qui ho già detto.è l’attrattore, la garanzia, l’uomo carismatico, è …” “Chi sarà il nuovo allenatore? Qui ho già detto.è l’attrattore, la garanzia, l’uomo carismatico, è quello che ha qualcosa in più, che può portare...