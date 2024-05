Libertas da urlo - Faenza ko 83-68

(Di sabato 4 maggio 2024) Livorno, 4 maggio 2024 - Buona la prima per la, che fa sua Gara-1 dei quarti di finale playoff per l’A2 battendo83-68. Squadra tostissima, piena a zeppa di talento e ben allenata da coach Garelli, ex LL che nel 2021 sfiorò il salto di categoria se non fosse stato per Piacenza. Settima nella regular season del girone B, ma roster costruito a puntino, pericoloso e profondo. Ma la Akern è stata praticamente perfetta, nel solco del derby stratosferico vinto contro la Pielle nell’ultima giornata di campionato.Livorno-, le immagini del match Francesco Fratto best scorer di serata con 17 punti a referto, in una partita dominata sotto canestro e vinta grazie alla solita difesa asfissiante di Fantoni e compagni, con un attacco ispirato e con buone percentuali al tiro. Insomma, l’impatto ...

