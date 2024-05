Lazio - tensione al fischio finale di Monza | confronto tra ultras e giocatori

Alla fine di Monza - Lazio , i tifosi ospiti hanno richiamato i propri giocatori per un confronto acceso. Istanti concitati, parole grosse e animi caldi soprattutto con Immobile, Luis Alberto e Marusic.Continua a leggere Continua a leggere>>

Non è per niente tutto risolto tra Tudor e Guendouzi. Le acredini del passato, risalenti ai tempi del Marsiglia, tornano d`attualità anche... Continua a leggere>>