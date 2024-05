Bernini | Il 13 maggio riunione con Piantedosi e i rettori sulle proteste

Milano, 17 apr. (Adnkronos Salute) - "Sono riprese oggi all' Aran le trattative con le organizzazioni sindacali per il Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, triennio 2022-2024, che riguarda 581mila dipendenti del comparto sanità". Durante la riunione "sono state esaminate le ... Continua a leggere>>

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – E’ confermata per domani la riunione di maggioranza in Commissione Giustizia, dove è in discussione il ddl diffamazione, al centro del dibattito in questi giorni per via degli emendamenti -oggi però ritirati- del relatore al testo, Gianni Berrino (Fdi), che aveva ... Continua a leggere>>