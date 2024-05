Sangiuliano | Condanna inequivocabile - chi alimenta il clima d' odio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) "Stiamo facendo il nostro lavoro, soprattutto Giorgia Meloni sta facendo un grande lavoro perché ha ridato un grande prestigio alla nostra Nazione nel mondo". Il ministro della Cultura, Gennaro, ospite a Stasera Italia su Rete 4, ricorda che "si diceva che saremmo stati isolati nel contesto internazionale, invece c'è stato un grande accreditamento dell'Italia, una centralità nel contesto internazionale. Anche i dati economici, in una cornice generale non certo favorevole con due guerre in atto, con una bassa disoccupazione, quasi da record, e la crescita migliore di altri Paesi, è una situazione assolutamente favorevole. Abbiamo varato tantissimi progetti, di cose concrete ne abbiamo messe tante in campo".Insomma, "non siamo noi a portare avanti undi veleni, è l'opposizione". Quanto al post dell'attore Michele Riondino con la foto ...