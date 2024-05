Sassuolo-Inter 1-0 - Ballardini | I ragazzi hanno reagito alla grand - segnali positivi

(Di sabato 4 maggio 2024) Il tecnico del, Davide, ha commentato, ai microfoni di Sky, il successo casalingo per 1-0 contro l’: “Battere una squadra come l’è un’impresa. Ie alle sconfitte contro Fiorentina e Lecce. Oggi abbiamo fatto una partita da squadra vera. La società ci aiuta e ci sostiene e imidato, nonostante. i brutti risultati ottenuti ultimamente. Le premesse per fare bene finofine ci sono”. SportFace.

